عمدة مدريد لنادي برشلونة: إذهبوا إلى كورنيا

أوصى خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، عمدة مدريد ومشجع أتلتيكو مدريد الشهير، نادي برشلونة بأن يطلب من نظيره إسبانيول اللعب في ملعب "كورنيا إل برات".

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وقال خوسيه لويس مارتينيز في تصريحات نقلتها "ماركا": "انتظر، هؤلاء الرجال سيوقعونني في مشاكل، برشلونة لم يعامل إسبانيول دائمًا بالاحترام الذي يستحقه".وعن إمكانية خوض برشلونة مباريات دوري أبطال أوروبا في ملعب أتلتيكو، بسبب العمل غير المكتمل في الكامب نو والمشاكل التعاقدية مع مونتجويك قال: دعوهم يذهبوا إلى كورنيا (ملعب إسبانيول)، سأكون سعيدًا لإسبانيول إذا كان عليهم منحهم الملعب لأن برشلونة لم يعامل إسبانيول دائمًا بالاحترام الذي يستحقه.وزاد: إذا كان لعب برشلونة في ملعب أتلتيكو مدريد سيعوض النادي ماليًا، فلا مشكلة لدي. (العربية)