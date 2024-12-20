لاعب شهير يغيب عن مانشستر سيتي لمدة 4 أسابيع.. ما السبب؟

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وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي قبل المباراة: سيغيب روبن لفترة طويلة، ولا أعرف إذا كان إيدرسون سيكون جاهزاً أم لا"، مضيفاً أن دياز سيبتعد عن الملاعب لمدة "ثلاثة أو أربعة أسابيع".أضاف: "بعد مرور 75 دقيقة من مباراة مانشستر يونايتد شعر بشيء ما. إنه قوي وأراد البقاء في الملعب، لكنه الآن مصاب"، متابعاً: "مانويل وجون عادا إلى التدريب وهذا أمر جيد لنا. كلما عاد المزيد من اللاعبين، كان ذلك أفضل".ختم:" لا أعرف بعد ما إذا كان بإمكانهما المشاركة أمام أستون فيلا. خاضا بالأمس أول حصة تدريبية لهما بشكل كامل. كانا غائبين لفترة". (العربية)