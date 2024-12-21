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رياضة

على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما.. باريس سان جيرمان يوجه رسالة خاصة لمبابي (صورة)

Lebanon 24
21-12-2024 | 01:00
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بمناسبة عيد ميلاده، بادر باريس سان جيرمان بتوجيه تهنئة لمبابي على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما والوصول إلى المحاكم الرياضية لحسم النزاع المالي بين الطرفين.

وقد انتقل كيليان مبابي (26 عاما) في حزيران الماضي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سان جيرمان وفي 16 تموز تم تقديمه رسميا لجماهير الفريق الملكي والتوقيع على العقد الذي يستمر حتى حزيران 2029.

ونشر الفريق الباريسي على حسابه الرسمي على منصة "إكس" تغريدة هنأ فيها لاعبه السابق مع نشر صورته بقميص الفريق.
 
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ولم يحقق مبابي خلال 7 مواسم مع باريس سان جيرمان أي لقب أوروبي لكنه نجح في ذلك مع ريال مدريد في شهر أغسطس 2024 بالفوز بكأس السوبر الأوروبي والفوز بكأس القارات الأربعاء الماضي.

وخلال الموسم الأول له مع الريال شارك مبابي في 22 مباراة مع الفريق الملكي وأحرز 12 هدفا في جميع المسابقات من بينها 9 أهداف في الليغا.(روسيا اليوم)

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