بالفيديو: لاعب يتحدث عن رائحة قميص رونالدو.. هذا ما قاله

قام الإسباني خوسيلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري بالتعليق على رائحة قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد النصر.



وتواجه رونالدو وخوسيلو يوم 25 تشرين الثاني الماضي بدوري أبطال آسيا للنخبة وانتهى اللقاء بفوز النصر بثلاثية مقابل هدف.



وعقب المباراة توجه خوسيلو إلى رونالدو وتبادل معه القمصان ليحتفظ به الثنائي كتذكار للمواجهة بينهما.



وانتشر مقطع فيديو للاعب خوسيلو وهو يمسك بقميص رونالدو الذي حصل عليه في مباراة الغرافة ضد النصر.



وقال خوسيلو في تعليق طريف:" القميص لا تبدو به رائحة سيئة" وهو ما نال تفاعلا واسعا من جانب عشاق النجم البرتغالي.

خوسيلو مع قميص الاسطورة كريستيانو:



"الرجل ليس لديه حتى رائحه سيئه" 😂❤️ pic.twitter.com/BAVs2EwggG — عالم القوت (@GOATTWORLD) December 19, 2024 Advertisement

وسبق ولعب خوسيلو لفترة قصيرة مع رونالدو حين تم تصعيده للفريق الأول بنادي ريال مدريد قبل خروجه والعودة للملكي بعد رحيل الدون بعدة سنوات.



وكان خوسيلو انضم إلى الغرافة القطري في بداية الموسم الجاري آت من ريال مدريد.(روسيا اليوم)





