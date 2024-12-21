لاعب شهير في فريق ريال مدريد يتحول إلى "سانتا كلوز"! (فيديو)

بمناسبة عيد الميلاد، فاجأ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي زملاءه بمنحهم هدايا قيمة الواحدة منها 300 يورو وذلك في العام الأول له مع ريال مدريد.



وعانى مبابي مع ريال بسبب هبوط مستواه وانخفاض معدله التهديفي منذ قدومه في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان الصيف الماضي، لكن قدم مستوى أفضل مؤخرا وساهم في فوز فريقه 3-0 أمام باتشوكا المكسيكي الأربعاء الماضي، في نهائي كأس إنتركونتيننتال بملعب "لوسيل" في قطر.



وذكر موقع "ريليفو" أن مبابي قرر نشر روح الأعياد بين زملائه في ريال مدريد، حيث تحول إلى "بابا نويل" أو "سانتا كلوز" وقام بتوزيع مجموعة من مكبرات الصوت الفخمة على أعضاء الفريق.

Introducing sound on a new level. Introducing We. HEAR pro. Elevate your sound game with the new Bluetooth outdoor speaker designed in collaboration with @KMbappe.



Discover more: https://t.co/19Jkk38Cso#SyncWithLoewe #WeHearPro #KylianMbappe pic.twitter.com/dmTk7D6Ah4 — Loewe (@Loewe) May 10, 2024 Advertisement

وأشار الموقع إلى أن مكبرات الصوت التي وزعها مبابي كانت من ماركة لويفي ذات الإصدار المحدود، وتعمل بتقنية البلوتوث ويصل سعرها إلى 300 يورو في السوق الأوروبي.



ويحمل هذا الإصدار الخاص اسم Sync with Kylian، وهو مستوحى من الإنجازات الرياضية لمبابي، ويتمتع بجودة عالية للغاية في توزيع الصوت.



وأفاد "ريليفو" أن مبابي يتلقى طلبات إعلانية وشراكات تجارية بشكل أسبوعي في مدريد، حيث تسمح له إحدى الشركات التي يرتبط بها بالفعل، إجراء عمليات التسليم المبكرة للمنتجات خلال فترة أعياد الميلاد.(روسيا اليوم)









