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رياضة

لاعب شهير في فريق ريال مدريد يتحول إلى "سانتا كلوز"! (فيديو)

Lebanon 24
21-12-2024 | 04:00
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بمناسبة عيد الميلاد، فاجأ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي زملاءه بمنحهم هدايا قيمة الواحدة منها 300 يورو وذلك في العام الأول له مع ريال مدريد.

وعانى مبابي مع ريال بسبب هبوط مستواه وانخفاض معدله التهديفي منذ قدومه في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان الصيف الماضي، لكن قدم مستوى أفضل مؤخرا وساهم في فوز فريقه 3-0 أمام باتشوكا المكسيكي الأربعاء الماضي، في نهائي كأس إنتركونتيننتال بملعب "لوسيل" في قطر.

وذكر موقع "ريليفو" أن مبابي قرر نشر روح الأعياد بين زملائه في ريال مدريد، حيث تحول إلى "بابا نويل" أو "سانتا كلوز" وقام بتوزيع مجموعة من مكبرات الصوت الفخمة على أعضاء الفريق.
 
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وأشار الموقع إلى أن مكبرات الصوت التي وزعها مبابي كانت من ماركة لويفي ذات الإصدار المحدود، وتعمل بتقنية البلوتوث ويصل سعرها إلى 300 يورو في السوق الأوروبي.

ويحمل هذا الإصدار الخاص اسم Sync with Kylian، وهو مستوحى من الإنجازات الرياضية لمبابي، ويتمتع بجودة عالية للغاية في توزيع الصوت.

وأفاد "ريليفو" أن مبابي يتلقى طلبات إعلانية وشراكات تجارية بشكل أسبوعي في مدريد، حيث تسمح له إحدى الشركات التي يرتبط بها بالفعل، إجراء عمليات التسليم المبكرة للمنتجات خلال فترة أعياد الميلاد.(روسيا اليوم)




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