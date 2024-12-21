للمرة الاولى سائق عربي ينضم بطولة "فورمولا 1" في 2025

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أصبح الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إسحاق حجار، أول سائق عربي سينضم لفريق آر.بي لفورمولا 1 في موسم 2025.وقال فريق آر.بي المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات والمملوك لرد بول، الجمعة، إن السائق الجزائري - الفرنسي سينضم للفريق ليكون بجوار الياباني، يوكي تسونودا، لتتأكد بذلك هوية السائق الأخير بين 20 متسابقا في الموسم المقبل من فورمولا 1.ويحل حجار، الذي أنهى موسم فورمولا 2 في المركز الثاني، محل النيوزيلندي، ليام لاوسون، الذي انضم إلى رد بول، الخميس، ليكون زميل بطل العالم أربع مرات، ماكس فرستابن، في الفريق الموسم المقبل.وقال حجار في بيان "كانت الرحلة من سباقات الكارتنغ إلى فئات السيارات ذات المقعد الواحد وصولا إلى فورمولا 1 الآن هي اللحظة التي كنت أعمل من أجلها طوال حياتي، هذا هو الحلم".وأضاف "أشعر وكأنني أدخل عالما جديدا تماما، سأقود سيارة أسرع كثيرا وأتسابق مع أفضل السائقين في العالم. سيكون الأمر بمثابة تجربة تعليمية ضخمة، لكنني مستعد للعمل الجاد وبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".وحل لاوسون (22 عاما) بديلا للمكسيكي، سيرجيو بيريز، في رد بول بعدما تسبب انهيار مستواه المفاجئ هذا الموسم في استبعاده على الرغم من ارتباطه بعقد يستمر حتى العام المقبل.وسيكون حجار السائق الفرنسي الثالث في فورمولا 1 الموسم المقبل، إلى جانب، بيير جاسلي، من فريق ألبين، وإستيبان أوكون، سائق فريق هاس.كما يعد حجار (20 عاما) رابع سائق يتم تصعيده من بطولة فورمولا 2 القوية للغاية في 2024، بعد البطل، جابرييل بورتوليتو (ساوبر)، وكيمي أنتونيلي (مرسيدس)، وأوليفر بيرمان (هاس). واحتل لاوسون المركز الثالث في فورمولا 2 في عام 2022.وقال، لوران ميكيس، رئيس فريق آر.بي عن حجار "كانت رحلته إلى فورمولا 1 رائعة للغاية، أظهر تطورا ملحوظا، مع سلسلة نتائج مثيرة للإعجاب في منافسات سيارات المقعد الواحد للشبان.وأضاف "إنه يتمتع بالموهبة والرغبة اللازمة للتنافس على أعلى مستوى ونثق تماما في أنه سيتكيف بسرعة وسيكون تأثيره كبيرا. أعتقد أنه سيشكل فريقا رائعا مع يوكي".وكان انضمام حجار إلى الفريق الذي يتخذ من إيطاليا مقرا له متوقعا حتى قبل تأكيد انتقال لاوسون إلى رد بول.وقال، كريستيان هورنر، رئيس رد بول لصحفيين قبل الإعلان عن التعاقد "إسحاق موهبة أخرى، إنه سريع. لقد قفز إلى السيارة وكان أسرع من يوكي في الاختبار الأسبوع الماضي وهو ما لفت الأنظار.وأضاف "إنه موهبة خالصة بالتأكيد، يحتاج إلى القليل من الصقل لكنه يتمتع بالسرعة".وتابع "كان من المؤسف أن يغيب عن السباق الأخير في فورمولا 2 بسبب خلل فني في برنامج خط البداية الخاص به، لكنه كان مبهرا. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستسير الأمور".واختار فريق رد بول أن يجعل حجار السائق التاسع عشر الذي تتم ترقيته إلى الفورمولا 1 من برنامج الناشئين، والذي بدأ في عام 2001، وفقا للموقع الرسمي لبطولة فورمولا 1.وذكر الموقع أنه يسير على خطى أبطال العالم أربع مرات، ماكس فيرستابن، وسيباستيان فيتيل، بالإضافة إلى الفائز بثماني سباقات، دانييل ريكاردو.وقال حجار: "أنا متحمس للغاية لتولي الدور الجديد (...) هذا أمر رائع بالنسبة لي ولأسرتي ولكل الأشخاص الذين آمنوا بي منذ البداية".ويذكر أنه لقيادة سيارة فورمولا 1 والمشاركة في سباقات البطولة العالمية، يجب على السائقين استيفاء مجموعة من الشروط الصارمة التي يحددها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).ومن هذه الشروط الحصول على رخصة القيادة الفائقة (Super License)، وأن يكون لدى السائق خبرة كافية في سباقات سيارات أحادية المقعد (Single-Seater) مثل فورمولا 2 أو فورمولا 3 أو بطولات مماثلة، بالإضافة للمشاركة بسباقات رسمية ينظمها الاتحاد والتأهل فيها، وشروط أخرى، ومنها اللياقة البدنية العالية.