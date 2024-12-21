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رياضة
كان بطل كأس العالم في 1966.. وفاة "أسطورة" ستوك سيتي
Lebanon 24
21-12-2024
|
07:16
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أعلن نادي ستوك سيتي، اليوم الجمعة، وفاة لاعبه السابق جورج إستهام، أحد أعضاء منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1966، عن عمر يناهز 88 عاما.
لعب إستهام، وهو نجل اللاعب الإنجليزي الدولي جورج سنيور، في خط الوسط والهجوم مع نيوكاسل يونايتد وأرسنال وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرة احترافية امتدت لعقدين وخاض 19 مباراة دولية.
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اشتهر إستهام بقدمه اليسرى القوية وإبداعه، وهو أسطورة في ستوك إذ أحرز هدف الفوز في نهائي كأس الرابطة عام 1972 مما ساعد النادي على الفوز بأول لقب كبير بعد التغلب 2-1 على تشيلسي.
وخاض إستهام 194 مباراة في الدوري مع ستوك على مدار ثمانية مواسم ودرب الفريق بين عامي 1977 و1978.
وقال النادي في بيان إن "لاعبيه سيضعون شريطا أسود تكريما لإستهام عندما يحل الفريق ضيفا على شيفيلد وينزداي لخوض مباراة في دوري الدرجة الثانية"، مضيفاً أن "أسرة ستوك سيتي لكرة القدم تشعر بحزن شديد لوفاة أسطورة النادي جورج إستهام، قلوبنا مع عائلة جورج وأصدقائه في هذا الوقت العصيب".
كما سيكرم النادي إستهام في المباراة التي ستقام ملعبه أمام ليدز يونايتد يوم "البوكسينغ داي". (العربية)
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