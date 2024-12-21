بشأن "محمد صلاح".. ليفربول يقترب من إعلان أنباء سارة لجماهيره

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وبات صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في 2017، إذ سجل 227 هدفًا وصنع 101 في 372 مباراة، لكنه سيدخل الفترة الحرة في غضون 11 يوماً وسيكون قادراً على التفاوض مع أي ناد والرحيل مجاناً بنهاية الموسم.وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن جون هنري مالك ليفربول تدخل شخصياً لحسم الأمر، وقد يعلن النادي عن تجديد عقد صلاح في وقت ما خلال الأسبوع المقبل، ما يمنح مشجعي الفريق هدية عيد مثالية في أعياد الميلاد. (العربية)