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رياضة

بعد غياب 20 عامًا.. المنتخب السعودي يسعى للتتويج بلقب "كأس الخليج"

Lebanon 24
21-12-2024 | 14:00
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يسعى المنتخب السعودي، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، للحصول أول ألقابه منذ عقدين حين يخوض بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت حتى الثالث من كانون الثاني المقبل، إذ يستهل مشواره بمواجهة البحرين يوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً العراق واليمن.
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وتوج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج ثلاث مرات سابقة في 1994 و2002 و2003، بينما حقق نظيره البحريني اللقب مرة واحدة حين فاز على "الأخضر"، الذي كان يقوده رينارد، حينها بنتيجة 1-0 في 2019، بينما فاز الأخير 2-0 في مباراتهما بدور المجموعات.

والتقى المنتخبان 19 مرة في البطولة، وكان التفوق للمنتخب السعودي بعشرة انتصارات مقابل خمسة للبحرين.(العربية) 
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