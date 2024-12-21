بعد غياب 20 عامًا.. المنتخب السعودي يسعى للتتويج بلقب "كأس الخليج"

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وتوج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج ثلاث مرات سابقة في 1994 و2002 و2003، بينما حقق نظيره البحريني اللقب مرة واحدة حين فاز على "الأخضر"، الذي كان يقوده رينارد، حينها بنتيجة 1-0 في 2019، بينما فاز الأخير 2-0 في مباراتهما بدور المجموعات.والتقى المنتخبان 19 مرة في البطولة، وكان التفوق للمنتخب السعودي بعشرة انتصارات مقابل خمسة للبحرين.(العربية)