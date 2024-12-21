أول تعليق لـ "بوغبا" بعد حبس شقيقه.. إليكم ما قاله

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كلام بوغبا جاء بعد الحكم على شقيقه ماتياس بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ.وسيُنفذ ماتياس عقوبة السجن لمدة عام واحد عبر وضع سوار إلكتروني.ولم يرغب بول بوغبا في حضور المحاكمة التي أدين فيها شقيقه وأصدقاء الطفولة، وفي حديثه لوكالة "فرانس برس"، قال الدولي الفرنسي: لا يوجد فائز في هذه القضية التي تشمل أفراد عائلتي وأشخاص أعرفهم منذ الطفولة.وأضاف: يمكنني الآن أخيرًا أن أطوي الصفحة على فترة مؤلمة للغاية. هذا الأمر فرصة للجميع للتركيز على المستقبل. الآن بعد صدور الحكم، يمكنني التركيز بشكل كامل على عودتي إلى كرة القدم الاحترافية. (العربية)