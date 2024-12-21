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رياضة

غوارديولا بعد الخسارة أمام أستون فيلا: "أنا فخور بلاعبيّ"

Lebanon 24
21-12-2024 | 16:00
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أعلن "بيب غوارديولا" مدرب مانشستر سيتي، اليوم السبت، أنه فخور بلاعبيه وذلك بعد الخسارة 2-1 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفض غوارديولا إلقاء اللوم على لاعبيه بعد الخسارة، ليتلقى الفريق خسارته السادسة في آخر 8 مباريات ببطولة الدوري، قائلاً: "شكراً لبعض اللاعبين الذين أدوا بفخر وكبرياء على أرض الملعب".
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أضاف: "المعاناة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، ولم يتغير شيء، يجب أن أتعامل مع المشكلة، ولكن ملعب أستون فيلا صعب، ولم نفز هنا في الدوري بالموسم الماضي".

تابع: "أحاول الاستفادة من الإيجابيات، وأراقب اللاعبين وما يفعلونه وكيف يتصرفون، أنا فخور بهم، ونتطلع للمباراة التالية، إنها خسارة جديدة، سنحاول التعافي وحصر عدد اللاعبين الجاهزين للمباراة القادمة أمام إيفرتون".

خنم: "لم يسبق لي على مدار 9 سنوات تحميل اللاعبين أي مسؤولية، رغم أنه أمر سهل بل أؤكد أنني مخطئ تماما، لأن اللاعبين يؤدون بينما تراجع الفريق بشكل كبير في الشوط الثاني، لن أحمل لاعباً واحداً المسؤولية، لقد حاول اللاعبون، ويريدون الفوز، وعلينا إيجاد التوازن بين خلق مزيد من الفرص وتسجيل الأهداف وتفادي الأهداف في مرمانا".
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