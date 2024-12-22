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رياضة

ليون وتولوز وبريست إلى الدور 32 في كأس فرنسا

Lebanon 24
22-12-2024 | 00:34
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بلغ ليون دور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه على مستضيفه فينيي أولنوا المنتمي لأندية الدوري الوطني الثاني 2-1 مساء اليوم السبت.
منح الجزائري سعيد بن رحمة التقدم للضيوف بحلول الدقيقة 44، وضاعف الجورجي جورج ميكاوتادزي أسبقية ليون بهدف ثان عند الدقيقة 88، فيما دون كيفين كوبيمبا هدف أصحاب الأرض في آخر أنفاس المواجهة.
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وتأهل تولوز إلى الدور ذاته بفوزه على مضيفه هو ليونيه بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

المباراة شهدت طرد لاعب تولوز نيكلاس شميدت بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 27، كما عرفت الدقيقة 67 طرد لاعب أصحاب الأرض رودي لواريت بالبطاقة الحمراء، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق تولوز بنتيجة (4-2).

وعبر بريست إلى دور الـ32 بعد تغلبه على فريقِ لا روش سور يون بهدف دون رد.

بريست انتظر إلى حدود الدقيقة 40 ليدون هدف الفوز عبر لاعبه لودوفيك أجورك الذي منح فريقه بطاقة العبور إلى الدور المقبل بعد مباراةٍ صعبة. (بي إن سبورتس)
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