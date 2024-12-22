بعد سقوط برشلونة.. هكذا علّق فليك

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علّق مدرب برشلونة "هانز فليك"، على خسارة فريقه (1-2) أمام أتلتيكو مدريد، أمس السبت، ضمن الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".وشهدت المباراة -التي أُقيمت في ملعب برشلونة "لويس كومبانيس"- تقدم البرسا بهدف حمل توقيع نجم الوسط الإسباني بيدرو غونزاليس "بيدري" عند الدقيقة (30)، قبل أن يرد "الأتلتي" في الشوط الثاني، بهدفين أحرزهما الأرجنتيني رودريغو دي بول والنرويجي ألكسندر سورلورث، عند الدقيقتين (60 و90+6) على الترتيب.بهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة من 19 مباراة (12 فوزًا، تعادلان، 5 خسائر)، مُتراجعًا للمركز الثاني في ترتيب البطولة المحلية، بفارق 3 نقاط عن صدارة أتلتيكو مدريد. (winwin)