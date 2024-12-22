في مهمة صعبة "للريدز".. 3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح مع ليفربول أمام توتنهام

يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية حيث سيحل ضيفا على توتنهام هوتسبير فى السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الحالي.



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وفي حال تسجيل محمد صلاح هدفا أمام توتنهام فإنه سيصل إلى هدفه رقم 228 هدفا بقميص ليفربول ليصعد إلى المركز الرابع في قائمة هدافي النادي على مر العصور بالتساوي مع الأسطورة بيلي ليدل.



وكذلك سيصبح صلاح الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وتوتنهام برصيد 10 متجاوزا هاري كين الذي يتساوى معه في الوقت الحالي برصيد 9 أهداف.



وفي حالة قيام محمد صلاح بصناعة هدف سيصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي يسجل 10+ ويصنع 10. (روسيا اليوم) ويسعى الفرعون المصري إلى مواصلة أدائه المميز مع ليفربول الموسم الحالي إذ سجل 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 23 مباراة بكل المسابقات كما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 13 هدفا و9 تمريرات حاسمة بالتساوي تهديفيا مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.وفي حال تسجيل محمد صلاح هدفا أمام توتنهام فإنه سيصل إلى هدفه رقم 228 هدفا بقميص ليفربول ليصعد إلى المركز الرابع في قائمة هدافي النادي على مر العصور بالتساوي مع الأسطورة بيلي ليدل.وكذلك سيصبح صلاح الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وتوتنهام برصيد 10 متجاوزا هاري كين الذي يتساوى معه في الوقت الحالي برصيد 9 أهداف.وفي حالة قيام محمد صلاح بصناعة هدف سيصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي يسجل 10+ ويصنع 10. (روسيا اليوم)