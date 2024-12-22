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رياضة

اتحاد الكرة الجزائري يوقف حكمين.. والسبب!

Lebanon 24
22-12-2024 | 13:00
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، إيقاف حكم الساحة لطفي بوكواسة، والحكم المساعد عادل عبان، بشكل فوري، على خلفية ما أسماه "ارتكاب خطأ جسيم أضر بصورة التحكيم".
وجاء ذلك على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة التي تعادل فيها النادي الرياضي القسنطيني مع ضيفه نجم شباب مقرة سلبيا أمس السبت، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الجزائري.
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وأعرب الاتحاد الجزائري، عن أسفه للأحداث التي رافقت المباراة والتي تخللها خطأ تحكيمي جسيم أضر بصورة التحكيم.
وكشف الاتحاد أن لجنة الطوارئ التابعة له بموجب الصلاحيات المخولة لها قررت توقيف الحكمين لطفي بوكواسة وعادل عبان، بشكل فوري، مع تكليف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بفتح تحقيق حول تصرفاتهما واتخاذ التدابير المناسبة.
 كما أوضح أنه سيواصل العمل على رفع المستوى التقني وتعزيز أخلاقيات التحكيم، مؤكدا أنه لن يتسامح مع أي تجاوزات أو سلوكيات قد تضر بصورة الكرة الجزائرية أو تسبب في إثارة العنف، سواء من قبل الحكام أو المسيرين أو اللاعبين.
وقررت لجنة الطوارئ تكليف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بتقييم أداء الحكام تقنيا قبل نهاية مرحلة الذهاب، ووضع قائمة بأفضل الحكام القادرين على إدارة مباريات دوري المحترفين بكفاءة.
(سكاي نيوز)
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