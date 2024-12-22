الأول على القائمة.. الأهلي المصري يوافق على رحيل لاعبه

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على ما يبدو، فإن إدارة الاهلي المصري وافقت على رحيل أحد لاعبي الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لعدم الحاجة الفنية إليه.ويسعى الأهلي لبيع عدد من لاعبيه خلال الفترة المقبلة من أجل إتاحة أماكن في قائمته استعداداً للتعاقد مع صفقات جديدة من أجل المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في أميركا صيف العام المقبل.وحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، احتياجاته الأولية استعداداً للميركاتو الشتوي والتي تتضمن ضرورة التعاقد مع مهاجم وجناح أجنبيين، في ظل عدم قناعته بالأسماء المطروحة محلياً.وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن نادي زد يسعى للحصول على خدمات كريم وليد "نيدفيد"، لاعب وسط فريق الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم وسط الفريق.وأضاف: "إدارة الأهلي وافقت بالفعل على رحيل كريم نيدفيد إلى فريق زد، كما أن اللاعب لديه الرغبة في الخروج من الفريق للحصول على فرصة لعب بشكل مستمر وأساسي". (ارم نيوز)