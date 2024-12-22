Advertisement

رياضة

الأول على القائمة.. الأهلي المصري يوافق على رحيل لاعبه

Lebanon 24
22-12-2024 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1296331-638705324843710791.png
Doc-P-1296331-638705324843710791.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على ما يبدو، فإن إدارة الاهلي المصري وافقت على رحيل أحد لاعبي الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لعدم الحاجة الفنية إليه.

ويسعى الأهلي لبيع عدد من لاعبيه خلال الفترة المقبلة من أجل إتاحة أماكن في قائمته استعداداً للتعاقد مع صفقات جديدة من أجل المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في أميركا صيف العام المقبل. 
Advertisement

وحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، احتياجاته الأولية استعداداً للميركاتو الشتوي والتي تتضمن ضرورة التعاقد مع مهاجم وجناح أجنبيين، في ظل عدم قناعته بالأسماء المطروحة محلياً.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن نادي زد يسعى للحصول على خدمات كريم وليد "نيدفيد"، لاعب وسط فريق الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم وسط الفريق.

وأضاف: "إدارة الأهلي وافقت بالفعل على رحيل كريم نيدفيد إلى فريق زد، كما أن اللاعب لديه الرغبة في الخروج من الفريق للحصول على فرصة لعب بشكل مستمر وأساسي". (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:55 | 2024-12-23
00:54 | 2024-12-23
00:31 | 2024-12-23
00:01 | 2024-12-23
23:00 | 2024-12-22
16:57 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24