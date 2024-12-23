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رياضة

بداية متعثرة للسعودية بكأس "خليجي26".. والمدرب يتحمل المسؤولية

Lebanon 24
23-12-2024 | 00:01
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قال الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، إن لاعبي فريقه افتقدوا اللعب بروح كبيرة أمام البحرين، مشيرا إلى الوضع ليس جيدا ويحتاج لتكثيف العمل.

وأضاف رينار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء الذي خسره المنتخب الأخضر 2 - 3 أمام البحرين، في مستهل مشواره ببطولة كأس الخليج العربية لكرة القدم (خليجي 26)، أن الخسارة في حد ذاتها لا تعد أزمة، مذكرا بأنه في مستهل مشواره في كأس الخليج في قطر 2019، بدأ المنتخب مشواره بالخسارة أيضا لكنه واصل طريقه حتى المباراة النهائية.
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وأكد رينار: "سالم الدوسري اليوم معنا وهذا الأمر يدل على رغبة اللاعبين وعلينا أن نتضامن معا، لا أقول إن الأمور كاملة بشكل جيد ويجب أن نعمل على ذلك، لقد قبلت هذا التحدي وهذه المباراة أنا أتحمل مسؤوليتها".

وعن عدم انسجام خط الدفاع خلال المباراة، قال رينار: "في الشوط الأول لم تكن الأمور جيدة لذا قمت بتبديلين، وكانت هناك ردة فعل لكن للأسف ارتكبنا خطأ كبيرا كلفنا هدفا ثالثا في الوقت الذي كنا قريبين فيه من التعادل".

وبتلك النتيجة، حصد منتخب البحرين أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب العراقي، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط، عقب فوزه 1 - صفر على اليمن، في الجولة ذاتها في وقت سابق اليوم.

وفي المقابل، بقي منتخب السعودية بلا رصيد من النقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة. (سكاي نيوز)
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