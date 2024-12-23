18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مباراة شهدت صراعا بين الإخوة.. دورتموند يحقق فوزه الأول خارج أرضه هذا الموسم
Lebanon 24
23-12-2024
|
00:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل فريق بوروسيا دورتموند فوزًا مستحقًا خارج أرضه على حساب فولفسبورغ في مباراة مضطربة شهدت العديد من التقلبات. مع بداية المباراة، بدا أن فريق نوري شاهين سيكون قادرًا على تجاوز سلسلة النتائج السلبية التي مر بها، حيث خاض الفريق شهرًا بدون فوز قبل هذه المباراة.
Advertisement
تحدث هداف دورتموند ماكسيميليان بيير عن شعوره بعد أول انتصار للفريق خارج ملعبه هذا الموسم في الدوري الألماني، قائلاً: "كان إنجازا رائعا. لعبنا كرة جيدة وكنّا فعالين جدًا أمام المرمى، وهذا كان كافياً في الشوط الأول." في المقابل، أعرب ماكسيميليان أرنولد من فولفسبورغ عن إحباطه، حيث قال: "انتهت المباراة في غضون خمس دقائق"، مشيرًا إلى أن فريقه لم يظهر بأدائه المعتاد في الشوط الأول.
وأنهى دورتموند الشوط الأول بثلاثة أهداف سجلها كل من دونيل مالين (الدقيقة 25)، بيير (الدقيقة 28) وجوليان براندت (الدقيقة 30)، في غضون خمس دقائق فقط. ورغم محاولة فولفسبورغ للعودة في المباراة بعد هدف دينيس فافرو (الدقيقة 58) وطرد لاعبهم باسكال غروس (الدقيقة 62)، إلا أن دورتموند تمكّن من الحفاظ على تقدمه.
المدرب نوري شاهين اختار تكتيكًا هجوميًا جريئًا، حيث دفع بمهاجمين مع ثلاثي وسط هجومي قوي خلفهم، وهو ما مكّن الفريق من السيطرة على مجريات المباراة. على الجانب الآخر، ابتعد مدرب فولفسبورغ رالف هاسنهوتل عن أسلوبه الناجح في الأسابيع الماضية واعتمد على أسلوب دفاعي حذر، مما ترك فريقه في موقف صعب.
المباراة شهدت أيضًا لحظة مميزة عندما واجه لوكاس نميشا من فولفسبورغ شقيقه فيليكس الذي انتقل إلى دورتموند في صفقة ضخمة في 2023. ورغم المحاولات المتأخرة من فولفسبورغ لتقليص الفارق، إلا أن دورتموند نجح في الحفاظ على تقدمه ليحقق فوزه الأول خارج أرضه هذا الموسم ويصعد إلى المركز السادس في الترتيب، بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. (welt)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصٌ داس على فستان مايا دياب ومزّقه... وفيديو يكشف كيف كانت ردّة فعلها
Lebanon 24
شخصٌ داس على فستان مايا دياب ومزّقه... وفيديو يكشف كيف كانت ردّة فعلها
07:00 | 2024-12-22
22/12/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أُطلِقَ سراح منفذ عمليّة دهس "الدركي"؟.. هذا الخبر يُوضح الحقيقة
Lebanon 24
هل أُطلِقَ سراح منفذ عمليّة دهس "الدركي"؟.. هذا الخبر يُوضح الحقيقة
09:05 | 2024-12-22
22/12/2024 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ان فقد أثره.. العثور على جثة ايلي فارس في سيارته (صور)
Lebanon 24
بعد ان فقد أثره.. العثور على جثة ايلي فارس في سيارته (صور)
12:38 | 2024-12-22
22/12/2024 12:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة فرن الشباك... شاهدوا كيف تعرّضت ممثلة لبنانيّة للسرقة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة فرن الشباك... شاهدوا كيف تعرّضت ممثلة لبنانيّة للسرقة (فيديو)
06:22 | 2024-12-22
22/12/2024 06:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من بلدية برج البراجنة إلى سكانها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من بلدية برج البراجنة إلى سكانها.. ماذا فيه؟
04:36 | 2024-12-22
22/12/2024 04:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
02:55 | 2024-12-23
كأس فرنسا.. باريس سان جيرمان يُطيح بفريق لونس
00:54 | 2024-12-23
رونالدو أصبح وحيدًا.. تاليسكا يرحل عن النصر
00:01 | 2024-12-23
بداية متعثرة للسعودية بكأس "خليجي26".. والمدرب يتحمل المسؤولية
23:31 | 2024-12-22
الأول على القائمة.. الأهلي المصري يوافق على رحيل لاعبه
23:00 | 2024-12-22
فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية
16:57 | 2024-12-22
مارون جبرايل مديرا للمنتخبات الوطنية في اتحاد كرة السلة
فيديو
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
23/12/2024 10:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
23/12/2024 10:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
23/12/2024 10:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24