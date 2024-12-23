Advertisement

رياضة

مباراة شهدت صراعا بين الإخوة.. دورتموند يحقق فوزه الأول خارج أرضه هذا الموسم

Lebanon 24
23-12-2024 | 00:31
A-
A+
Doc-P-1296364-638705361158635754.png
Doc-P-1296364-638705361158635754.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجل فريق بوروسيا دورتموند فوزًا مستحقًا خارج أرضه على حساب فولفسبورغ في مباراة مضطربة شهدت العديد من التقلبات. مع بداية المباراة، بدا أن فريق نوري شاهين سيكون قادرًا على تجاوز سلسلة النتائج السلبية التي مر بها، حيث خاض الفريق شهرًا بدون فوز قبل هذه المباراة.
Advertisement

تحدث هداف دورتموند ماكسيميليان بيير عن شعوره بعد أول انتصار للفريق خارج ملعبه هذا الموسم في الدوري الألماني، قائلاً: "كان إنجازا رائعا. لعبنا كرة جيدة وكنّا فعالين جدًا أمام المرمى، وهذا كان كافياً في الشوط الأول." في المقابل، أعرب ماكسيميليان أرنولد من فولفسبورغ عن إحباطه، حيث قال: "انتهت المباراة في غضون خمس دقائق"، مشيرًا إلى أن فريقه لم يظهر بأدائه المعتاد في الشوط الأول.

وأنهى دورتموند الشوط الأول بثلاثة أهداف سجلها كل من دونيل مالين (الدقيقة 25)، بيير (الدقيقة 28) وجوليان براندت (الدقيقة 30)، في غضون خمس دقائق فقط. ورغم محاولة فولفسبورغ للعودة في المباراة بعد هدف دينيس فافرو (الدقيقة 58) وطرد لاعبهم باسكال غروس (الدقيقة 62)، إلا أن دورتموند تمكّن من الحفاظ على تقدمه.

المدرب نوري شاهين اختار تكتيكًا هجوميًا جريئًا، حيث دفع بمهاجمين مع ثلاثي وسط هجومي قوي خلفهم، وهو ما مكّن الفريق من السيطرة على مجريات المباراة. على الجانب الآخر، ابتعد مدرب فولفسبورغ رالف هاسنهوتل عن أسلوبه الناجح في الأسابيع الماضية واعتمد على أسلوب دفاعي حذر، مما ترك فريقه في موقف صعب.

المباراة شهدت أيضًا لحظة مميزة عندما واجه لوكاس نميشا من فولفسبورغ شقيقه فيليكس الذي انتقل إلى دورتموند في صفقة ضخمة في 2023. ورغم المحاولات المتأخرة من فولفسبورغ لتقليص الفارق، إلا أن دورتموند نجح في الحفاظ على تقدمه ليحقق فوزه الأول خارج أرضه هذا الموسم ويصعد إلى المركز السادس في الترتيب، بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. (welt) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:55 | 2024-12-23
00:54 | 2024-12-23
00:01 | 2024-12-23
23:31 | 2024-12-22
23:00 | 2024-12-22
16:57 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24