مباراة شهدت صراعا بين الإخوة.. دورتموند يحقق فوزه الأول خارج أرضه هذا الموسم

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سجل فريق بوروسيا دورتموند فوزًا مستحقًا خارج أرضه على حساب فولفسبورغ في مباراة مضطربة شهدت العديد من التقلبات. مع بداية المباراة، بدا أن فريق نوري شاهين سيكون قادرًا على تجاوز سلسلة النتائج السلبية التي مر بها، حيث خاض الفريق شهرًا بدون فوز قبل هذه المباراة.تحدث هداف دورتموند ماكسيميليان بيير عن شعوره بعد أول انتصار للفريق خارج ملعبه هذا الموسم في الدوري الألماني، قائلاً: "كان إنجازا رائعا. لعبنا كرة جيدة وكنّا فعالين جدًا أمام المرمى، وهذا كان كافياً في الشوط الأول." في المقابل، أعرب ماكسيميليان أرنولد من فولفسبورغ عن إحباطه، حيث قال: "انتهت المباراة في غضون خمس دقائق"، مشيرًا إلى أن فريقه لم يظهر بأدائه المعتاد في الشوط الأول.وأنهى دورتموند الشوط الأول بثلاثة أهداف سجلها كل من دونيل مالين (الدقيقة 25)، بيير (الدقيقة 28) وجوليان براندت (الدقيقة 30)، في غضون خمس دقائق فقط. ورغم محاولة فولفسبورغ للعودة في المباراة بعد هدف دينيس فافرو (الدقيقة 58) وطرد لاعبهم باسكال غروس (الدقيقة 62)، إلا أن دورتموند تمكّن من الحفاظ على تقدمه.المدرب نوري شاهين اختار تكتيكًا هجوميًا جريئًا، حيث دفع بمهاجمين مع ثلاثي وسط هجومي قوي خلفهم، وهو ما مكّن الفريق من السيطرة على مجريات المباراة. على الجانب الآخر، ابتعد مدرب فولفسبورغ رالف هاسنهوتل عن أسلوبه الناجح في الأسابيع الماضية واعتمد على أسلوب دفاعي حذر، مما ترك فريقه في موقف صعب.المباراة شهدت أيضًا لحظة مميزة عندما واجه لوكاس نميشا من فولفسبورغ شقيقه فيليكس الذي انتقل إلى دورتموند في صفقة ضخمة في 2023. ورغم المحاولات المتأخرة من فولفسبورغ لتقليص الفارق، إلا أن دورتموند نجح في الحفاظ على تقدمه ليحقق فوزه الأول خارج أرضه هذا الموسم ويصعد إلى المركز السادس في الترتيب، بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. (welt)