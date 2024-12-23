رونالدو أصبح وحيدًا.. تاليسكا يرحل عن النصر

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كشف الإعلامي خالد الشنيف عن رحيل البرايلي اندرسون تاليسكا بشكل رسمي عن صفوف النصر السعودي في يناير المقبل.وقال الشنيف عبر برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية: "فنربخشة يحصل على خدمات تاليسكا مهاجم النصر بشكل رسمي والنادي بصدد الاعلان".وشدد على أن النصر يبحث عن مهاجم أجنبي في الوقت الحالي للتعاقد معه في ميركاتو الشتاوي لمجاورة النجم كريستيانو رونالدو. (المصري اليوم)