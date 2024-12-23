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رياضة

رونالدو أصبح وحيدًا.. تاليسكا يرحل عن النصر

Lebanon 24
23-12-2024 | 00:54
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كشف الإعلامي خالد الشنيف عن رحيل البرايلي اندرسون تاليسكا بشكل رسمي عن صفوف النصر السعودي في يناير المقبل.

وقال الشنيف عبر برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية: "فنربخشة يحصل على خدمات تاليسكا مهاجم النصر بشكل رسمي والنادي بصدد الاعلان".
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وشدد على أن النصر يبحث عن مهاجم أجنبي في الوقت الحالي للتعاقد معه في ميركاتو الشتاوي لمجاورة النجم كريستيانو رونالدو. (المصري اليوم)
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