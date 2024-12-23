كأس فرنسا.. باريس سان جيرمان يُطيح بفريق لونس

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تمكن باريس سان جيرمان، حامل اللقب، من حصد بطاقة العبور إلى الدور 32 من مسابقة كأس فرنسا عقب فوزه على مضيفه لونس بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية المواجهة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.وافتتح أصحاب الأرض التسجيل بواسطة مبالا نزولا في الدقيقة 66 ثم أدرك راموس التعادل للفريق الباريسي في الدقيقة 70.ويلاقي باريس سان جيرمان في الدور القادم فريق إسبالي. (بي إن سبورتس)