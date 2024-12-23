زيدان يواصل رفض العروض.. ما علاقة ريال مدريد؟





وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قضية زيدان تعتبر حالة غير عادية في كرة القدم، إذ يغيب عن مقاعد البدلاء منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكأنه تخلى بصمت عن مهنة نجح فيها مع ريال مدريد من 2016 إلى 2018 ومن 2019 إلى 2021، إذ فاز المدرب الفرنسي بأحد عشر لقبًا.

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يواصل الفرنسي زين الدين زيدان، رفض العروض بعد الرحيل عن تدريب ريال مدريد الإسباني منذ أكثر من ثلاث سنوات، على الرغم من تلقيه أكثر من عرض مؤخراً.وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قضية زيدان تعتبر حالة غير عادية في كرة القدم، إذ يغيب عن مقاعد البدلاء منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكأنه تخلى بصمت عن مهنة نجح فيها مع ريال مدريد من 2016 إلى 2018 ومن 2019 إلى 2021، إذ فاز المدرب الفرنسي بأحد عشر لقبًا.

وقدمت أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، عدة عروض للمدرب في السنوات الأخيرة، لكن الفرنسي رفض دائماً العروض، إذ يعتبر ذلك مسألة إخلاص، فالمدرب لا يرى نفسه يدير أي فريق غير ريال مدريد، لكنه سيوافق على العودة لمقاعد البدلاء إذا تلقى عرضاً لتدريب منتخب فرنسا.

وأضاف التقرير: يدرك زيدان أن تدريب ريال مدريد مستحيل، إذ يتمنى لكارلو أنشيلوتي المدرب الحالي النجاح، أما بالنسبة لفرنسا فيبدو الأمر صعباً مع تجديد ديشامب عقده حتى كأس العالم 2026.



وزادت التكهنات مؤخراً بشأن مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد في ظل تذبذب الأداء والنتائج مؤخراً، لكن زيدان لا يعتبر مرشحاً لشغل منصب المدرب في الفريق العاصمي مجدداً. (العربية)