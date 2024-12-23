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رياضة

بعد الهزيمة.. رسالة من نجم برشلونة للجمهور

Lebanon 24
23-12-2024 | 13:51
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وجه نجم خط وسط نادي برشلونة بيدري غونزاليس رسالة لجمهور الفريق، بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وكتب بيدري، الذي سجل هدف برشلونة الوحيد في شباك أتلتيكو مدريد، عبر حسابه على منصة "إكس": "علينا أن نحول هذا الغضب إلى وقود، نعود ببطاريات مشحونة وهدفنا الوحيد هو التحسن والمنافسة على أفضل مستوياتنا مرة أخرى وإنهاء الموسم في القمة".
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وأكمل: "استمتعوا بقضاء الوقت مع عائلاتكم هذه الأيام، كما سنفعل نحن، سيكون ذلك مفيدا لنا جميعا، أعياد سعيدة!".
 
 
وشهد فريق برشلونة هزيمة قاسية على ملعبه أمام أتلتيكو بعد أن فرط في تقدمه بهدف وخسر بنتيجة 1-2، علما بأن الهدف الثاني لأتلتيكو سجل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

 
وتراجع برشلونة للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما تجمده رصيده عند 38 نقطة وبات يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الجديد أتلتيكو مدريد ونقطتين عن ريال مدريد الثاني، علما بأن قطبي العاصمة مدريد يملكان في جعبتيهما مباراة مؤجلة.

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