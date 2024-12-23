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رياضة

أودينيزي يقلب الطاولة.. أسقط فيولا في معقله لأول مرة منذ 2007

Lebanon 24
23-12-2024 | 15:35
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فاز فريق أودينيزي 2-1 اليوم الاثنين في مباراته ضد فيورنتينا، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


ودخل فيورنتينا اللقاء على خلفية توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند ثماني مباريات بخسارته في المرحلة الماضية أمام بولونيا 0-1، وبالتالي كان يمني النفس بالعودة سريعاً إلى سكة الانتصارات.
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غير ان أودينيزي الذي حقق انتصاراً يتيماً في المراحل السبع الماضية، خالف التوقعات وأسقط فيولا في معقله لأول مرة منذ تغلبه عليه 2-1 أيضاً في 11 تشرين الثاني 2007 بهدفي فابيو كوالياريلا وأيقونته أنتونيو دي ناتالي.

 
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