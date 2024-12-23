إصابة تغيّب رودريغز عن الملاعب لمدة شهر

أعلن نادي الترجي، أمس الاثنين، تعرض مهاجمه رودريغو رودريغز لإصابة سيغيب على إثرها لمدة شهر عن الملاعب.

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وقال الترجي في بيان عبر حسابه على "فيسبوك": "إثر إصابته خلال مباراة الأمس ضد النادي الأفريقي وبعد خضوعه للفحوصات الطبية، تأكد تعرض لاعبنا البرازيلي رودريغو رودريغز لإصابة عضلية تستوجب أربعة أسابيع من الراحة. يخضع بعدها للفحوصات اللازمة".وأضاف: "كما أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعبنا قصي معشة سلامته من الإصابة، وسيبقى تحت ملاحظة الجهاز الطبي لمدة يومين".ويحتل الترجي، حامل اللقب، المركز الخامس في ترتيب الدوري التونسي برصيد 20 نقطة من 11 مباراة وله مباراة مؤجلة.