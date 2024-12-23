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رياضة

رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب".. فماذا قال؟ (فيديو)

Lebanon 24
23-12-2024 | 23:48
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رد الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر على "استفزازات" صانع المحتوى الشهير مستر بيست، بسبب غريمه التاريخي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشر رونالدو عبر قناته على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لتحدي يشارك فيه مع المؤثر الأميركي "مستر بيست" وعدد من أصدقائه، وقد حصد ما يزيد عن مليوني مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره.

وحمل التحدي عنوان "كم عدد حراس المرمى اللازمين لإيقاف رونالدو؟"، وتقوم فكرته على محاولة كريستيانو التسجيل أمام عدد متغير من الحراس (من 1 إلى 4).
وأثناء تسديد إحدى الكرات، قال مستر بيست لرونالدو: "نولان (أحد مرافقيه المشاركين في التحدي) يقول إنه لا يحبك، فهو يعتقد أنك لست الأفضل على الإطلاق، بل ميسي هو الأفضل".
 
 
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ورد رونالدو على "استفزازات" صانع المحتوى الشهير، والتي جاءت في إطار من الفكاهة والمرح، قائلا وهو يضحك بشدة: "من قال إن ميسي أفضل مني؟!"، عندما أشار مستر بيست ومرافقيه إلى نولان.

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