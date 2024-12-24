نجوم ريال مدريد يطلقون لقباً جديداً على كيليان مبابي.. ما هو؟

أطلق نجوم ريال مدريد، لقبا جديدا على كيليان مبابي بعدما تأقلم وأخيرا مع "الميرنغي"، حيث يطلقون عليه الآن اسم "Mbappepinazo" في غرفة الملابس، وفق موقع صحيفة موقع ديفينسا سنترال الإسبانية.

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ويشير الاسم الجديد إلى قدرة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، على تسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء بتسديدات قوية ودقيقة.

وعلى الرغم من البداية البطيئة في ناديه الجديد، تمكن مبابي من تسجيل 13 هدفًا في جميع المسابقات كما قدم ثلاث تمريرات حاسمة في 23 مباراة.



وسجل نجم باريس سان جيرمان السابق خمسة أهداف في ست مباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ليبصم على عودته لسابق عهده بمستوى مغاير عن بداية الموسم.



وسجل كيليان مبابي 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو ثاني أكبر رقم في البطولة، خلف زميله فيدي فالفيردي الذي سجل 5 أهداف من تسديدات بعيدة المدى.