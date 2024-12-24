قبل مواجهة اليمن.. الاتهامات تلاحق كتيبة رينارد

يواجه المنتخب السعودي نظيره اليمني في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية لبطولة "خليجي 26" بالكويت غدا الأربعاء، حيث يبحث المنتخبان عن فوز أول في البطولة.

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وتلقى الأخضر خسارة مفاجئة 3-2 في مستهل مشواره بالبطولة، التي تستمر حتى الثالث من يناير المُقبل، لتتعرض كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لهجوم كبير، في لقاء شارك به سالم بالشوط الثاني رغم معاناته من كسور خفيفة في الوجه.أحد من هاجموا تلك الكتيبة هو مشعل السعيد لاعب الاتحاد السابق، حتى وصل به الأمر باتهام اللاعبين باللعب بقميص المنتخب السعودي "رغما عنهم".وحذر الإعلامي السعودي وليد الفراج، من تكرار تعثر الأخضر، خلال مشواره ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، قائلا: "لا تدري، ربما يتحول اليمن إلى برشلونة، وتتعقد الحسابات قبل مواجهة العراق في الجولة الأخيرة".بدوره رفض الفرنسي رينارد مدرب المنتخب السعودي وصف الوضع الحالي للفريق بالحرج، مؤكدا أن فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونصف نهائي كأس الخليج 26 مازالت متاحة.وتحدث رينارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الأولى مؤكدا أن المنتخب يستطيع التأهل للمرحلة التالية بالفوز في المباراتين التاليتين.مضيفا: "مرحلة المجموعات 3 مباريات وهدفنا في النهاية أن نكون في المركز الأول أو الثاني، لسنا في وضع حرج حاليا، الفارق بيننا وبين المركز الثاني في تصفيات كأس العالم نقطة واحدة، وفي كأس الخليج الأمور بيدنا ومتبقي لنا مباراتين. استخدام وصف "وضع حرج" ليس الآن، أتفهم إحباط الجمهور وخيبة أمله وأقول لهم أننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى الحلول المناسبة".واستعاد المدرب الفرنسي، ذكريات كأس الخليج عام 2019، التي خسر الأخضر أول مباراة فيها ضد الكويت قبل أن يتأهل للنهائي.ورد مدرب السعودية على سؤال حول عدم استدعاء عبد الله آل سالم لاعب الخليج بديلا لفراس البريكان بعد إصابة الأخير، حيث أكد قائلا: "في وقت الخسارة تظهر بعض الاستفسارات حول الأسماء المنضمة والتي لم تنضم، لكنني أثق في العناصر الموجودة لدي، وقدرات عبد الله رديف وسالم الدوسري وهوساوي".وأكمل: "عندما قررت استدعاء مروان الصحفي لم أكن أعلم بإصابة صالح الشهري التي حدثت لاحقا".وأشار إلى أن الأخضر استطاع أن يسجل هدفين في أول مباراة، موضحا أن الفريق استقبل 3 أهداف من أخطاء دفاعية.ووجه رينارد رسالة للاعبي المنتخب قائلا: "أنتم تلعبون بقميص المنتخب الوطني، لسنا في وضعنا الطبيعي وحان وقت الاستيقاظ". (روسيا اليوم)