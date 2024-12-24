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رياضة

"رونالدو أفضل منه".. نجم الأرجنتين "المجنون" يهاجم ميسي

Lebanon 24
24-12-2024 | 10:30
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انتقد هوجو أورلاندو جاتي حارس مرمى بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين السابق مواطنه ليونيل ميسي أسطورة راقصي التانغو، مؤكدا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل منه.
 
وقال جاتي في حديثه مع صحيفة "لا ناسيون": "أنا لا أكره ميسي، لكنه لعب مباراة سهلة. رأيته في برشلونة حيث كانوا يطلقون صافرات الاستهجان على كل شيء ضده أو يفكر لمسه، كما كان لديهم فريق رائع يلعب بالكامل من أجله".
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وعندما تم سؤال هوجو عما إذا كان يعتقد أن ميسي سيشارك في منافسات كأس العالم 2026، قال: "يمكنه أن يشارك، لكن الفريق سيكون ناقصًا دائمًا، إنه الآن يلعب كرة القدم في الريف بالولايات المتحدة الأميركية".

وأشار جاتي، إلى أنه يعتقد أن رونالدو أفضل من ميسي، قائلا: "كريستيانو هو ظاهرة. هو محدود لأنه لا يتمتع بظروف ميسي، لكنه لعب في أفضل الفرق في العالم ومن الصعب اللعب هناك. هذا هو المكان الذي يلعب فيه الكبار، يطاردونك ويقتلونك".
 
واستنكر اللاعب الشهير بلقب "المجنونة": "أين لعب ميسي؟ في برشلونة وفي منتخب الأرجنتين. لم يدع نفسه للعب في فرق أخرى، أو في دول أخرى. وكانت لديه فرص بالفعل، أليس كذلك؟".

وقلل هوجو من أهمية تأثير ميسي في فوز بلاده بكأس العالم 2022، قائلا: "لم يركلوه ولو مرة واحدة. في كرة القدم، إذا سمحوا لك باللعب، كما قال ألفريدو دي ستيفانو، فإنك تلعب كل يوم. وقال دي ستيفانو ذلك عندما جاء بعد بيليه".

وختم: "في المقابل، تعرض مارادونا للركل حتى الموت. لم يتعرض ميسي للضرب. أما دييغو فقد تعرض للضرب، فسقط على الأرض ثم نهض مرة أخرى. بينما إذا لمست ميسي، فإنه يظل في مكانه". (روسيا اليوم) 
 
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