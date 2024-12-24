الرئيس الإيراني يصدر عفوا عن لاعب كرة قدم.. هذا الهدف منه!

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أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليمات إلى وزير الرياضة برفع العقوبة المفروضة على أسطورة كرة القدم علي دائي، بحسب ما ذكرت صحيفة "اعتماد" المقربة من مكتب الرئاسة اليوم الثلاثاء.وبموجب هذه الخطوة سيتمكن دائي (54 عاما) من العودة إلى كرة القدم، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تستهدف تهدئة الاحتجاجات السياسية في البلاد.وجرى حرمان دائي من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم من قبل السلطات بعد إظهار دعمه للمتظاهرين خلال الموجة الاحتجاجية الواسعة ضد الحكومة في كانون الثاني 2022 عقب وفاة السيدة الإيرانية الكردية مهسا أميني.ويعتبر دائي أسطورة كرة القدم في إيران وهو اللاعب الأكثر ظهورا بقميص منتخب إيران بعد مشاركته في 149 مباراة دولية، وهو ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخبات الوطنية على مر التاريخ بعد تسجيله 109 أهداف، متأخرا فقط عن البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 135 هدفا والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 112 هدفا. (روسيا اليوم)