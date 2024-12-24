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رياضة

صديق قديم يضغط على أنشيلوتي للعودة إلى الدوري الإيطالي

Lebanon 24
24-12-2024 | 13:57
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أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، بأن أحد أندية إيطاليا يسعى للتعاقد مع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد، في صيف 2026، وسط أنباء عن إمكانية رحيله عقب نهاية الموسم الجاري، بعد تحقيقه جميع الألقاب الممكنة.
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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد ينوي التعاقد مع تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن الحالي، في الصيف المقبل، مع اتخاذ قرار برحيل أنشيلوتي لتراجع أداء الفريق هذا الموسم.

من جهتها، أكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن روما وضع أنشيلوتي ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الذئاب في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رانييري يحاول اقناع أنشيلوتي بنفسه بتولي قيادة روما خلفا له في الموسم المقبل، نظرا للعلاقة القوية بين الثنائي الإيطالي.

ولعب أنشيلوتي لروما خلال الفترة من 1979 وحتى 1987، واعتزل في 1992 مع ميلان. (كووورة)
 
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