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رياضة
استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم
Lebanon 24
25-12-2024
|
02:04
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تقدم أعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم، باستقالاتهم أمس الثلاثاء دون الإعلان عن الموعد الجديد للانتخابات.
وجاء في البيان الرسمي للاتحاد الذي تم نشره على صفحة الاتحاد عبر منصة "فيسبوك"، أنه تم تكليف الأمين العام للاتحاد، محمد مازن دقوري، بتسيير وإدارة الأعمال اليومية للاتحاد بشكل مؤقت، وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد.
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ويمرّ الاتحاد السوري لكرة القدم حاليا، بمرحلة حساسة تتطلب إدارة دقيقة وفعالة، في ظل الاستحقاقات الرياضية المقبلة التي تنتظر المنتخبات الوطنية، أبرزها بطولة غرب آسيا لفئة الناشئات وكأس آسيا للشباب، فضلا عن التحديات المتعلقة بالدوري المحلي واستكمال تراخيص الأندية آسيويا.
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