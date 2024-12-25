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رياضة
البرازيلي أوسكار يعود إلى ساو باولو
Lebanon 24
25-12-2024
|
06:32
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عاد لاعب الوسط البرازيلي أوسكار إلى ساو باولو حيث بدأ مسيرته وفقاً لما أعلن النادي الثلاثاء.
وقال النادي على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أهلاً، أوسكار، يا لها من إضافة رائعة".
وأصبح أوسكار، واسمه الكامل أوسكار دوس سانتوس إيمبوابا جونيور (33 عاماً)، لاعباً حراً بعدما لعب ثمانية مواسم في الصين مع شانغهاي بورت قادماً من تشلسي عام 2017.
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ولعب أوسكار مباراته الأولى في مسيرته عام 2008 مع ساو باولو، ومنه انتقل بعد عامين إلى إنترناسيونال دي بورتو أليغري، في خطوة مثيرة للجدل أثارت نزاعاً قانونياً طويلاً.
وخاض أوسكار 48 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفاً. (بي إن سبورتس)
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