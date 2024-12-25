هل يحقق مرموش حلم أسطورة آرسنال في كانون الثاني؟

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وسلطت صحيفة "ميترو" البريطانية الضوء على تصريحات "رايت"، الذي قال فيها: "انظر لما يقدمه عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت، إنه يساعد فريقه، ولديه سرعة جيدة حقًا".

ووصفت الصحيفة صفقة انتقال مرموش أو لوكمان إلى آرسنال بمثابة "الحلم" عند أسطورة "الجانرز"، حيث كشفت تقارير صحفية عن رغبة النادي اللندني في تعزيز الخط الأمامي في كانون الثاني. عبّر إيان رايت، أسطورة آرسنال السابق، عن رغبته في تواجد الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، أو أديمولا لوكمان، لاعب فريق أتالانتا، في صفوف "الجانرز" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وسلطت صحيفة "ميترو" البريطانية الضوء على تصريحات "رايت"، الذي قال فيها: "انظر لما يقدمه عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت، إنه يساعد فريقه، ولديه سرعة جيدة حقًا".ووصفت الصحيفة صفقة انتقال مرموش أو لوكمان إلى آرسنال بمثابة "الحلم" عند أسطورة "الجانرز"، حيث كشفت تقارير صحفية عن رغبة النادي اللندني في تعزيز الخط الأمامي في كانون الثاني.

وأضاف "رايت": "عندما تنظر إليهم، فإنهما سيكونان مثاليين، سيكونان رائعين".

وتابع: "الأمر بالنسبة لي بمثابة أمنية حقيقية في التعاقد سواء مع مرموش أو لوكمان".واستطاع مرموش أن يسجل 18 هدفًا ويصنع 12 هدفًا في 24 مباراة خلال الموسم الجاري 2024-2025.

وواصل: "لوكمان حصل على أفضل لاعب أفريقي لهذا العام، لقد بدأ مذهلاً، لقد شاهدت فيلمًا وثائقيًا عنه، وكان ملهمًا للغاية".

وكان فريق آرسنال قد تعرض لضربة قوية في الخط الأمامي نتيجة إصابة بوكايو ساكا في مباراة كريستال بالاس التي انتهت لصالح "الجانرز" بنتيجة 5-1.

وتحدث الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن إصابة ساكا، حيث من المتوقع أن يغيب الدولي الإنكليزي حتى شباط المقبل.ويحتل آرسنال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 17 مباراة، حيث يتصدر ليفربول المسابقة بـ39 نقطة. (yallakora)