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رياضة

جثة امرأة داخل ملعب شهير في إسبانيا.. ما القصة؟

Lebanon 24
25-12-2024 | 07:17
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في حادثة غامضة، عثرت السلطات الإسبانية على جثة امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا داخل ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية خلال يوم عيد الميلاد.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، كانت عائلة السيدة قد أبلغت عن فقدان الاتصال بها منذ يوم الاثنين، ما دفعهم إلى البحث عنها دون جدوى حتى تلقت خدمات الطوارئ بلاغًا يوم الثلاثاء بشأن وجود امرأة فاقدة للوعي عند البوابة رقم 16 من الملعب.
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بدأت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الوفاة، فيما ينتظر الإعلان عن النتائج الأولية للفحص الطبي.

وأبلغت إدارة الملعب عناصر الشرطة المحلية ومركز الطوارئ الصحي، وكذلك الشرطة الوطنية، وأكد المسعفون الذين وصلوا إلى المكان وفاة المرأة البالغة من العمر 63 عامًا، ولا توجد حتى الآن معلومات إضافية حول الحادث.

وبحسب صحيفة ABC، تشير الأدلة إلى أن الوفاة قد تكون طبيعية وليس خلفها أي شبهة جنائية، إلا أنه سيتعين انتظار نتائج التشريح للتأكد من هذه التفاصيل. (ارم نيوز)
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