من قرية "سانتا كلوز".. رونالدو وعائلته يحتفلون بعيد الميلاد (صور)

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واستغل رونادو، إجازته الشتوية مع عائلته وشريكته جورجينا في رحلة وسط الثلوج بالقرية الشهيرة بموطن "سانتا كلوز" والتي تخترقها الدائرة القطبية الشمالية.وشاركت شريكته جورجينا رودريغيز بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة من رحلتهم، رفقة الأطفال كريستيانو جونيور "14 عاما" وآلانا مارتينا "8 أعوام" وإيفا ماريا "7 أعوام" وماتيو "7 أعوام" وبيلا "عامان".شاركت جورجينا أيضا صورا للعائلة وهم يرتدون ملابس التزلج، بينما قامت أيضا بتحميل مقطع قصير لنفسها أثناء التزلج، واستمتع الأطفال بالمشروبات الساخنة و"المارشميلو"، في كوخ خاص يتراوح سعر إيجاره اليومي ما بين 1800 إلى 2000 دولار أميركي.وكشفت جورجينا أن درجة الحرارة وصلت إلى ثماني درجات تحت الصفر، ونشر رونالدو في وقت لاحق صورة للعائلة بأكملها وهم يرتدون بيجامات متطابقة ويستمتعون بالعشاء، وعلق عليها: الجزء الأكثر أهمية في عيد الميلاد. (العربية)