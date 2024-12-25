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رياضة

محمد صلاح بلقطة بـ"البيجاما" مع عائلته في عيد الميلاد.. هل يقلد رونالدو؟

Lebanon 24
25-12-2024 | 16:00
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نشر النجم المصري محمد صلاح صورة له مع عائلته في منزله احتفالًا بعيد الميلاد، وذلك بعد ساعات من نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة عائلية مماثلة.
ونشر صلاح صورة له مع زوجته وطفلتيه، مرتدين "بيجاما" نوم مشابهة الشكل، إلى جوار شجرة "الكريسماس" تم تزيينها.
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