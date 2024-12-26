أسباس صامدٌ في سيلتا فيغو

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أعلن نادي سيلتا فيغو تجديد عقد نجمه وقائده الإسباني ياغو أسباس حتى عام 2026.وباستثناء خوضه لتجربة مع ليفربول (2013-2015) وأخرى مع إشبليية على سبيل الإعارة من الفريق الإنجليزي، عرفت مسيرة أسباس (37 عاماً) ارتباطاً وثيقاً بينه وبين فريق سيلتا فيغو الذي نشأ فيه وترعرع داخل أركانه. (بي إن سبورتس)