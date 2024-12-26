وسط ضغط على اللاعبين.. الدوري الإنكليزي يواصل تقليد "بوكسينغ داي"

Advertisement

بينما تتوقف منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى للاحتفال بعطلة عيد الميلاد، يستمر الدوري الإنكليزي الممتاز في تقليده السنوي المعروف بـ"بوكسينغ داي"، الذي يُنظم فيه عدد كبير من المباريات يوم 26 كانون الاول.تعد هذه الجولة فرصة للجماهير للاستمتاع بمباريات قوية في فترة الأعياد، حيث يُنظر إلى الدوري الإنكليزي على أنه الأكثر تنافسية في العالم. وتشهد الجولة الـ18 إقامة 8 مباريات في يوم واحد، على أن تُلعب المباراتان المتبقيتان في اليوم التالي.ورغم الأجواء الاحتفالية، يشكل هذا التقليد ضغطاً إضافياً على اللاعبين، الذين يفتقرون إلى الوقت الكافي للراحة خلال موسم مزدحم.