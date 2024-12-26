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رياضة

وسط ضغط على اللاعبين.. الدوري الإنكليزي يواصل تقليد "بوكسينغ داي"

Lebanon 24
26-12-2024 | 00:39
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بينما تتوقف منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى للاحتفال بعطلة عيد الميلاد، يستمر الدوري الإنكليزي الممتاز في تقليده السنوي المعروف بـ"بوكسينغ داي"، الذي يُنظم فيه عدد كبير من المباريات يوم 26 كانون الاول.
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تعد هذه الجولة فرصة للجماهير للاستمتاع بمباريات قوية في فترة الأعياد، حيث يُنظر إلى الدوري الإنكليزي على أنه الأكثر تنافسية في العالم. وتشهد الجولة الـ18 إقامة 8 مباريات في يوم واحد، على أن تُلعب المباراتان المتبقيتان في اليوم التالي.

ورغم الأجواء الاحتفالية، يشكل هذا التقليد ضغطاً إضافياً على اللاعبين، الذين يفتقرون إلى الوقت الكافي للراحة خلال موسم مزدحم.
وقبل عطلة عيد الميلاد بنحو أسبوع وحتى بعد 6 أيام من بداية السنة الميلادية الجديدة، ستُلعب 40 مباراة في 17 يوماً، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني للدوري الإنكليزي. (بي بي سي)





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