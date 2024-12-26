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رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام إيفرتون

Lebanon 24
26-12-2024 | 07:59
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أعلن المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة إيفرتون اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
 
وسيقود المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند خط هجوم "السيتي" بجانب سافينيو وجيرمي دوكو.
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وفي ما يلي تشكيلة مانشستر سيتي:

في حراسة المرمى: أورتيغا.

في الدفاع: ريكو لويس، أكي، غفارديول، أكانجي.

في الوسط: كوفاسيتش، ، برناردو سيلفا، فودين.

في الهجوم: دوكو، سافينيو وهالاند.
 
أما إيفرتون، فيدخل المباراة بالتشكيلة التالية: بيكفورد، تراكوفسكي، كوليمان، برانثوايت، مايكولينكو، مانغالا، هاريسون، ديكوريه، غايي، ندياي وكالفيرت لوين. (روسيا اليوم)
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