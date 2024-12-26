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رياضة

بعد فشل مانشستر سيتي مجددًا.. غوارديولا يعلق وهذا ما قاله

Lebanon 24
26-12-2024 | 12:01
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عبّر المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه مع ضيفه إيفرتون اليوم الخميس في افتتاح الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 14 بهدف حمل توقيع برناردو سيلفا، وأدرك إليمان نداي التعادل لإيفرتون في الدقيقة 36، قبل أن يهدر مهاجم "السيتي" إيرلينغ هالاند ركلة جزاء في الدقيقة 52 لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.
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وباتت هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي، علما بأن مان سيتي خسر في تسع مباريات وحقق الفوز في واحدة فقط من آخر 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وقال غوارديولا عقب التعثر أمام إيفرتون، لوسائل الإعلام: "بالطبع نحن بحاجة إلى نتائج، ولم نحصل عليها.. لقد لعب الفريق بشكل جيد حقا مرة أخرى، على جميع المستويات، وللأسف لم يتمكن من القيام بالمهمة".

وحول الخوف من الأسوأ، بعد إهدار هالاند ركلة جزاء في الشوط الثاني، علق المدرب الإسباني: "من الواضح أننا كنا إيجابيين، وكانت لدينا طاقة في الملعب.. لكن هذه هي اللحظة في كرة القدم، حيث تصنع الكثير من الفرص، ثم يسجلون هدفا.. عليك الاستمرار".

وعن سقطات السيتي المتتالية هذا الموسم، قال غوارديولا: "نتقبلها، إنها الحياة.. لم نتوقع عدم الفوز بالمباريات مرات عديدة لكن ماذا عليك أن تفعل؟ الاستمرار". (العربية) 
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