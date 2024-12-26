14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد فشل مانشستر سيتي مجددًا.. غوارديولا يعلق وهذا ما قاله
Lebanon 24
26-12-2024
|
12:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبّر المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه مع ضيفه إيفرتون اليوم الخميس في افتتاح الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 14 بهدف حمل توقيع برناردو سيلفا، وأدرك إليمان نداي التعادل لإيفرتون في الدقيقة 36، قبل أن يهدر مهاجم "السيتي" إيرلينغ هالاند ركلة جزاء في الدقيقة 52 لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.
Advertisement
وباتت هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي، علما بأن مان سيتي خسر في تسع مباريات وحقق الفوز في واحدة فقط من آخر 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
وقال غوارديولا عقب التعثر أمام إيفرتون، لوسائل الإعلام: "بالطبع نحن بحاجة إلى نتائج، ولم نحصل عليها.. لقد لعب الفريق بشكل جيد حقا مرة أخرى، على جميع المستويات، وللأسف لم يتمكن من القيام بالمهمة".
وحول الخوف من الأسوأ، بعد إهدار هالاند ركلة جزاء في الشوط الثاني، علق المدرب الإسباني: "من الواضح أننا كنا إيجابيين، وكانت لدينا طاقة في الملعب.. لكن هذه هي اللحظة في كرة القدم، حيث تصنع الكثير من الفرص، ثم يسجلون هدفا.. عليك الاستمرار".
وعن سقطات السيتي المتتالية هذا الموسم، قال غوارديولا: "نتقبلها، إنها الحياة.. لم نتوقع عدم الفوز بالمباريات مرات عديدة لكن ماذا عليك أن تفعل؟ الاستمرار". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
04:00 | 2024-12-26
26/12/2024 04:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفيديو المُسرب له.. شاهدوا اول ظهور لراغب علامة هذا ما فعله (صورة)
Lebanon 24
بعد الفيديو المُسرب له.. شاهدوا اول ظهور لراغب علامة هذا ما فعله (صورة)
23:58 | 2024-12-25
25/12/2024 11:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
26/12/2024 03:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريون فارون يريدون سحب أموالهم من مصارف لبنان
Lebanon 24
سوريون فارون يريدون سحب أموالهم من مصارف لبنان
01:45 | 2024-12-26
26/12/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قتله الإعلاميّة عبير رحال... هذا مصير زوجها خليل
Lebanon 24
بعد قتله الإعلاميّة عبير رحال... هذا مصير زوجها خليل
08:12 | 2024-12-26
26/12/2024 08:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:16 | 2024-12-26
لمواجهة ليستر سيتي.. إليكم تشكيلة "ليفربول" الرسمية
10:51 | 2024-12-26
كيف يخطط ريال مدريد للميركاتو؟
07:59 | 2024-12-26
هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام إيفرتون
06:17 | 2024-12-26
انجاز رياضي لبناني جديد.. 3 ميداليات ملوّنة في بطولة آسيا
03:35 | 2024-12-26
يامال يعترف: هذا أصعب مدافع واجهته
02:21 | 2024-12-26
هل حمّل غوارديولا هالاند مسؤولية انهيار السيتي؟
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
27/12/2024 03:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
27/12/2024 03:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
27/12/2024 03:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24