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رياضة

بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا

Lebanon 24
27-12-2024 | 00:00
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سجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا في شباك ليستر سيتي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد في الجولة الـ18 من الدوري الإنكليزي.

صلاح أضاف الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 82 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى.
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ووصل صلاح إلى الهدف رقم 100 له على أرض فريقه في الدوري الإنكليزي، بواقع 98 هدفا مع ليفربول على ملعب الأنفيلد، وهدفين مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

وانضم صلاح إلى قائمة من 6 لاعبين فقط في تاريخ الدوري الإنكليزي نجحوا في تحقيق ذلك وهم هاري كين - سيرجيو أغويرو - تييري هنري – آلان شيرار – واين روني – أندي كول.

واحتاج صلاح إلى 145 مباراة على ملعب فريقه ليسجل 100 هدفا.

وبات صلاح رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز بعد آلان شيرار (91 مباراة) وهنري (113 مباراة) وأجويرو (125) مباراة. 
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