"إذا لم تستح فاصنع ما شئت".. رسالة غامضة من سيف الجزيري (صورة)

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وجّه التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، رسالة غامضة تزامنا مع الشكوك المحيطة بمستقبله. الجزيري نشر عبر خاصية "اليوميات" على حسابه بمنصة "إنستغرام" منشورا قال فيه: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت".وأضاف: "حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق". ولم يوضح المهاجم التونسي ما المقصود من الرسالة التي نشرها على حسابه.ومؤخرا كشفت معلومات عن تقدم الجزيري، بإنذار رسمي إلى الزمالك يطالب فيه بالحصول على مستحقاته المتأخرة، وذلك قبل توجهه بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (يلا كورة)