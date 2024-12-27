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رياضة

تعاني من آلام.. الإصابة تحرم هاليب من بطولة أستراليا للتنس

Lebanon 24
27-12-2024 | 01:00
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قررت الرومانية سيمونا هاليب، اليوم الخميس، الانسحاب من بطولة أوكلاند، وكذلك الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ويأتي قرار هاليب، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، بسبب معاناتها من آلام في الركبة والكتف، مما يعد انتكاسة أخرى للاعبة التي تسعى للعودة بعد انتهاء إيقافها بسبب قضية منشطات.
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وقالت هاليب في منشور على مواقع التواصل، إنها ليست على ما يرام بعد مشاركتها في بطولة استعراضية بأبو ظبي، حيث كتبت "بعد مناقشة مطولة مع فريقي، اتفقنا على أنه من المعقول تأجيل بداية موسمي. هذا على عكس ما كنت أريده".

وأضافت النجمة الرومانية، أنها تخطط للمشاركة في بطولة ترانسلفانيا المفتوحة في بلادها، حيث تنطلق منافساتها في 3 شباط المقبل. (كووورة)
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