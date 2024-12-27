ما هو حلم صلاح؟

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أشاد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، بالنتيجة الرائعة التي حققها فريقه ليفربول بعد فوزه على ليستر سيتي، في الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.وقال صلاح في تصريحات لموقع "أمازون برايم فيديو" بعد المباراة: "إنها نتيجة جيدة، لقد كانت مباراة صعبة للغاية في شوطي اللقاء الأول والثاني، كانت الطريقة التي استعدوا بها قبل المباراة جيدة للغاية".وأضاف نجم ليفربول: "طريقة وقوفهم أمام منطقة الجزاء كانت صعبة للغاية علينا في الشوط الأول على وجه الخصوص، لكننا نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف، لذا فهي نتيجة رائعة".وعن أهمية توقيت هدف جاكبو الذي أحرزه قبل نهاية الشوط الأول، قال محمد صلاح: "كان هدفًا رائعاً لقد منحنا الثقة في الشوط الثاني للذهاب إلى هناك ومحاولة بذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة أيضاً".وأكمل: "جاكبو تدرب على كرة الهدف كثيرًا أثناء التدريب، نتدرب جميعًا في هذا الموقف وعندما نصل إلى هناك ننهي الموقف أو نعبره إلى العمود الثاني، لقد كانت نهاية رائعة منه".وأردف صلاح: "تسجيلي الهدف رقم 100 على أرضي في الدوري الإنكليزي الممتاز بمسيرتي، أمر أفتخر به للغاية نحن نواصل العمل الجاد وآمل أن أتمكن من المضي قدمًا قليلاً".وواصل: "أهم شيء بالنسبة لي هو فوز الفريق أتمنى أن نفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز وأن يكون لي تأثير كبير هذا أمر رائع بالنسبة لي".وعن تصدر ليفربول للدوري الإنكليزي، قال صلاح: "أشعر أن الأمر مختلف، لكن الأمر المهم هو أننا بحاجة إلى التحلي بالتواضع، تعرضنا لبعض الإصابات عندما كنا متقدمين في النتيجة سابقًا، وخسرنا المباراة في النهاية. نأمل أن نستمر على هذا المنوال دون إصابات وأن نواصل مسيرتنا ونفوز بالبطولة".وختم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "هذا أمر خاص للغاية. أتمنى أن نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لهذا النادي- إنه شيء أحلم به". (المصري اليوم)