جريمة مروعة تُودي بحياة صهر لاعب ريال مدريد... هكذا قُتِلَ

Advertisement

شهدت البرازيل حادثة مروعة خلال احتفالات أعياد الميلاد حيث قتل ماوريسيو نونيس جونسالفيس صهر النجم البرازيلي الشاب إندريك لاعب نادي ريال مدريد في مذبحة وقعت داخل إحدى الحانات.وتعرض ماوريسيو نونيس غونسالفيس لوابل من الرصاص في إحدى الحانات في شارع في منطقة سامامبايا بالقرب من العاصمة برازيليا.وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه تم التعرف على الرجل الذي قتل بالرصاص يوم عيد الميلاد في البرازيل على أنه "صهر" نجم ريال مدريد إندريك.وأفاد الشهود للشرطة بأنه لم يكن هناك أي جدال سابق بين الجاني والضحية ووصفت الواقعة بأنها تحمل سمات عملية "إعدام بدم بارد" وفقا للتقارير.وتواصل الشرطة تحقيقاتها في جريمة القتل ولم ترد أي تقارير عن اعتقالات في البرازيل. (روسيا اليوم)