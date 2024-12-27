رسمياً.. إيقاف تسجيل داني أولمو في "الليغا"

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أصدر رئيس المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة، القاضي إغناسيو فرنانديز دي سينيسبليدا، قراراً اليوم الجمعة يقضي بإيقاف تسجيل لاعب برشلونة داني أولمو في الدوري الإسباني حتى نهاية الموسم، حيث رفض القاضي منح الإجراء الاحترازي الذي كان من شأنه تمكين النادي من تسجيل اللاعب.في رد فعل سريع، قرر نادي برشلونة رفع دعوى قضائية جديدة ضد رابطة الدوري الإسباني في المحكمة الابتدائية 30 كانون الأول، وسيطالب بالحصول على إجراء احترازي يسمح لأولمو بالمشاركة فى الجزء الثاني من الموسم.ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ستتمثل الحجة الرئيسية للنادي الكاتالوني في أن قواعد التسجيل الحالية تُنظّم بواسطة لجنة تُعتبر غير مختصة، وهي اللجنة المفوضة من الدوري الإسباني.يلتقي برشلونة ورابطة الدوري الإسباني اليوم الإثنين في المحكمة التجارية رقم 10 بكاتالونيا، بعد أن قدم النادي شكوى لضمان تسجيل داني أولمو في الفريق رسمياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني).وفيما يتعلق بالموعد النهائي لتسجيل أولمو، يواجه برشلونة تحدياً زمنياً حيث يملك النادي حتى الثلاثاء 31 كانون الأول لإنهاء الإجراءات اللازمة لتسجيل اللاعب فى المسابقة.ويأتي هذا القرار بعد جلسة عقدت الإثنين الماضي، وتم استدعاء محامي برشلونة ورابطة الدوري الإسباني لتقديم مرافعاتهم أمام المحكمة، ورغم السرية التي أحيطت بالموضوع، كان نادي برشلونة واثقاً من أن القرار القضائي سيكون لصالحه، إلا أن القاضي قرر في النهاية عدم قبول الطلب.