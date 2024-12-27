يونيون برلين يعلن رحيل مدربه ويستعد لتغيير الجهاز الفني

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أعلن ينيون برلين، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، انفصاله عن مدربه بو سفينسون لسوء النتائج.وغابت الانتصارات عن ينيون لأكثر من شهرين، وخسر 5 مرات في آخر 7 مباريات بالدوري، ليحتل المركز 12 برصيد 17 نقطة من 15 مباراة.وقال هورست هيلدت، المدير الإداري، في بيان للنادي: "بعد تحليل مفصل للموسم حتى الآن، نحن على قناعة بأن هناك حاجة لتغيير كبير لعكس الوضع الحالي. "ولهذا قررنا عدم استكمال التعاون مع بو سفينسون وجهازه الفني".وأضاف البيان أن النادي سيتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً بشأن الجهاز الفني الذي سيتولى المسؤولية اعتباراً من الثاني من كانون الثاني المقبل.