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رياضة

بشأن تجديد عقده مع ليفربول.. هذا ما كشفه صلاح

Lebanon 24
27-12-2024 | 14:00
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أجاب محمد صلاح بسرعة على آخر سؤال حول حالة عدم اليقين المستمرة بشأن تجديد عقده، وذلك بعد تسجيله هدفًا في فوز ليفربول 3-1 على ليستر سيتي يوم الخميس.

وسجل صلاح هدفه السادس عشر هذا الموسم ليضمن الفوز لفريق آرن سلوت، الذي ابتعد سبع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمة تشيلسي في وقت سابق. (العربية) 
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