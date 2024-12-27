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رياضة
في بطولة كأس الخليج.. رينارد متفائل بالفوز على العراق
Lebanon 24
27-12-2024
|
16:00
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أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن تفاؤله قبل المواجهة المرتقبة أمام العراق يوم السبت في بطولة كأس الخليج "خليجي 26"، التي تُقام حاليًا في الكويت.
ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية للمسابقة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخبي البحرين واليمن.
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وقال رينارد في المؤتمر الصحفي، إنه يدرك قوة المباراة والتي ستكون مثيرة للجماهير، حيث طالبها بدعم الأخضر ومؤازرته.
أضاف: "رسالتي سهلة، متأكد أن الجمهور في الوقت الحالي غير راضٍ عنا، بدأت التحدي قبل شهرين وعدت لأن الأجواء حول الفريق رائعة، لدينا رئيس اتحاد رائع يقدم كل الدعم وجمهور رائع لذلك عدت إلى المنظومة"، متابعاً : "شخصياً أفكر فقط في كرة القدم، لا أقرأ أو أستمع ما يدور في الإعلام، و أنا معزول عنه، لأنني واقعي و أعمل يومياً و أحلل المباريات، توقعنا قبل البطولة أن تكون هذه المباراة مهمة".
وعن التغييرات الكبيرة في تشكيل المباراتين السابقتين قال رينارد: "فكرتنا في هذه البطولة أنها من 5 مباريات والتدوير فيها مهم، نحن بعيدون عن مستوانا ولكن نتطور، والروح المعنوية عالية وسنكون في الموعد غدا". (العربية)
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