16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ضربة موجعة لأرسنال.. أرتيتا يعلن مدة غياب ساكا
Lebanon 24
28-12-2024
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم أن من المرجح أن يغيب بوكايو ساكا، لاعب الفريق، حتى شهر آذار المقبل على الأقل بعدما خضع لجراحة في أوتار الركبة.
وارتقى أرسنال للمركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على إبسويتش تاون 1-0، الجمعة، على ملعب الإمارات، حيث كانت هذه المباراة هي أول مباراة يخوضها الفريق بدون ساكا، بعدما تعرض اللاعب لإصابة في أوتار الركبة اليمنى في المباراة التي فاز بها أرسنال 5-1 على كريستال بالاس في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.
Advertisement
وقبل مباراة الأمس، قال أرتيتا إن ساكا (23 عاما) سيغيب لعدة أسابيع، ولكن أثناء حديثه بعد الفوز الذي حققه فريقه ليضغط على ليفربول، المتصدر، أعطى أرتيتا إطارا زمنيا طويلا لنجم الفريق.
وقال أرتيتا: "خضع ساكا لعملية جراحية وسارت الأمور على مايرام، ولكن لسوء الحظ سيغيب لعدة أسابيع".
وأضاف: "سيغيب لأكثر من شهرين. لا أعلم تحديدا المدة التي سيغيبها. سيعتمد الأمر على كيفية تعافي نسيج الندبة في الأسبوع الأول أو نحو ذلك، مدى قدرته على الحركة. من الصعب جدا تحديد ذلك".
وأكد: "بديل ساكا سيكون الفريق. كانت هناك لحظات تدفق فيها اللعب بشكل جيد الليلة، وكانت هناك لحظات أخرى يمكن أن ترى فيها أن هناك عملا لا يزال يتعين القيام به. لكنني متأكد أننا سننجز ذلك. علينا أن نعتمد على الفريق وليس على الفرد".
وستكون مدة غياب ساكا ضربة موجعة لأرتيتا، الذي يهدف لقيادة أرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عاجل يتعلّق بالـ100 دولار... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
خبر عاجل يتعلّق بالـ100 دولار... إليكم هذا التوضيح
09:26 | 2024-12-27
27/12/2024 09:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن الـ50 دولار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
آخر معلومة عن الـ50 دولار.. إقرأوا هذا الخبر
15:43 | 2024-12-27
27/12/2024 03:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفه يوم أمس... هذا ما تقرّر بشأن الفنان الهارب من أحكام قضائيّة
Lebanon 24
بعد توقيفه يوم أمس... هذا ما تقرّر بشأن الفنان الهارب من أحكام قضائيّة
10:11 | 2024-12-27
27/12/2024 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... أمل طالب تستعرض سيارتها: "والله العظيم مش عم تخلص"
Lebanon 24
بالصورة... أمل طالب تستعرض سيارتها: "والله العظيم مش عم تخلص"
09:11 | 2024-12-27
27/12/2024 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كشف أجزاء من جسدها.. بفستان جريء مايا دياب تُحيي حفل زفاف في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
كشف أجزاء من جسدها.. بفستان جريء مايا دياب تُحيي حفل زفاف في الأردن (فيديو)
01:36 | 2024-12-28
28/12/2024 01:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:00 | 2024-12-28
مباراة مصيرية.. السعودية ضد العراق اليوم وهذه حسابات التأهل
02:36 | 2024-12-28
منتج تونسي شهير على طاولة عشاء رونالدو!
01:00 | 2024-12-28
جوائز "غلوب سوكر".. من هو أفضل لاعب في العالم؟
23:00 | 2024-12-27
بالفيديو.. نجل رونالدو يثير الجدل بارتدائه قميص نجم من المنتخب العربي
16:00 | 2024-12-27
في بطولة كأس الخليج.. رينارد متفائل بالفوز على العراق
14:00 | 2024-12-27
بشأن تجديد عقده مع ليفربول.. هذا ما كشفه صلاح
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
28/12/2024 15:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
28/12/2024 15:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
28/12/2024 15:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24