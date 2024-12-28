ضربة موجعة لأرسنال.. أرتيتا يعلن مدة غياب ساكا





وارتقى أرسنال للمركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على إبسويتش تاون 1-0، الجمعة، على ملعب الإمارات، حيث كانت هذه المباراة هي أول مباراة يخوضها الفريق بدون ساكا، بعدما تعرض اللاعب لإصابة في أوتار الركبة اليمنى في المباراة التي فاز بها أرسنال 5-1 على كريستال بالاس في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

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وقبل مباراة الأمس، قال أرتيتا إن ساكا (23 عاما) سيغيب لعدة أسابيع، ولكن أثناء حديثه بعد الفوز الذي حققه فريقه ليضغط على ليفربول، المتصدر، أعطى أرتيتا إطارا زمنيا طويلا لنجم الفريق.



وقال أرتيتا: "خضع ساكا لعملية جراحية وسارت الأمور على مايرام، ولكن لسوء الحظ سيغيب لعدة أسابيع". كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم أن من المرجح أن يغيب بوكايو ساكا، لاعب الفريق، حتى شهر آذار المقبل على الأقل بعدما خضع لجراحة في أوتار الركبة.وارتقى أرسنال للمركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على إبسويتش تاون 1-0، الجمعة، على ملعب الإمارات، حيث كانت هذه المباراة هي أول مباراة يخوضها الفريق بدون ساكا، بعدما تعرض اللاعب لإصابة في أوتار الركبة اليمنى في المباراة التي فاز بها أرسنال 5-1 على كريستال بالاس في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.وقبل مباراة الأمس، قال أرتيتا إن ساكا (23 عاما) سيغيب لعدة أسابيع، ولكن أثناء حديثه بعد الفوز الذي حققه فريقه ليضغط على ليفربول، المتصدر، أعطى أرتيتا إطارا زمنيا طويلا لنجم الفريق.وقال أرتيتا: "خضع ساكا لعملية جراحية وسارت الأمور على مايرام، ولكن لسوء الحظ سيغيب لعدة أسابيع".

وأضاف: "سيغيب لأكثر من شهرين. لا أعلم تحديدا المدة التي سيغيبها. سيعتمد الأمر على كيفية تعافي نسيج الندبة في الأسبوع الأول أو نحو ذلك، مدى قدرته على الحركة. من الصعب جدا تحديد ذلك".



وأكد: "بديل ساكا سيكون الفريق. كانت هناك لحظات تدفق فيها اللعب بشكل جيد الليلة، وكانت هناك لحظات أخرى يمكن أن ترى فيها أن هناك عملا لا يزال يتعين القيام به. لكنني متأكد أننا سننجز ذلك. علينا أن نعتمد على الفريق وليس على الفرد".



وستكون مدة غياب ساكا ضربة موجعة لأرتيتا، الذي يهدف لقيادة أرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن. (سكاي نيوز عربية)